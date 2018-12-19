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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Okul önlerinde uyuşturucu uygulaması

Polisin okul önünde uygulama yapması

Alışkanlık Uyuşturucu Narkotik Köpek Polis Ekipleri Öğrenciler 

-Çocuklara broşür dağıtması
-İş yerlerinde köpekle arama yapması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) - Öğrenci servisleri narkotik köpekleriyle didik didik arandı - Adana'da polis ekipleri tarafından okul önlerinde hassas burunlu köpeklerle uyuşturucu uygulaması yapıldı ADANA

- Adana'da polis ekipleri tarafından okul önlerinde hassas burunlu köpeklerle uyuşturucu uygulaması yapılırken, öğrenci servisleri de narkotik köpekler tarafından didik didik arandı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki okul çevresindeki kafelerde ve kahvehanelerde denetim yaptı. Ayrıca ekipler, okulların önlerinde, şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol etti. Polisler daha sonra öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlatıp, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyararak bilgilendirme broşürü verdi. Okul çevresindeki iş yerlerinin lavaboları, mutfakları ve çöp kutularını polisler uyuşturucuya karşı özel eğitimli hassas burunlu köpek eşliğinde didik didik aradı. Polis öğrencilerin okula gelip gittiği servis araçlarını da narkotik köpekle aradı. Öğrencilerin kötü alışkanlıklara, özellikle uyuşturucuya bulaşmaması için okul önü ve çevresindeki denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.
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