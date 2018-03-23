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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Okul müdürüne bıçaklı saldırı Haberi

Okul müdürüne bıçaklı saldırı Haberi

Hastane acil görüntüsü

Bıçaklı Saldırı Güvenlik Güçleri Akalan Okul Müdürü Saldırı 

-Bıçaklanan okul müdürü Yusuf Vural'ın fotoğrafı

( AĞRI -ÖZEL-HD) AĞRI

- Ağrı’nın Patnos ilçesinde okul müdürü uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, bugün saat 15. 00 sıralarında Patnos Aktepe Yatılı Bölge Okulu içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okul müdürü Yusuf Vural (29) okul içerisinde öğrencisinin ağabeyi M.A., tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu merdivenden yuvarlanıp bayılan Yusuf Vural, ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yusuf Vural’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay sonrası kaçan saldırgan M.A., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.A’nın ilk ifadesinde okul müdürü Yusuf Vural’ı kardeşine tokat attığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.
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