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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okul müdüründen örnek davranış - AFYONKARAHİSAR

Okul müdüründen örnek davranış - AFYONKARAHİSAR

- Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin görüntüsü - Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy ve personelin boya yapması - Mehmet Aksoy ile röportaj Afyonkarahisar 'da okul müdüründen örnek davranışAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesindeki liseye yeni atanan okul müdürü Mehmet Aksoy, okul duvarlarının tamirat ve boyasını hizmetlileriyle yapıyor.İlçedeki Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, okuldaki fiziki yıpranmaya karşın boya ve tadilat yapılması için karar aldıklarını söyledi.

İhtiyaç duyulan malzemelerin Sandıklı Belediyesi ile ilçe esnafının desteğiyle karşılandığını dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:"Okulumuz personeli ile sınıf ve koridorların boyasını yapıyoruz. Hazreti Ömer, 'Çalışmak en hayırlı sermayedir' buyurmaktadır. Biz de bu ilkeyi kendimize düstur edinerek, personelimiz ile okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Herhangi bir maddi külfet bağlamamak adına boyayı personelimiz ile bir ekip ruhu içerisinde yapıyoruz. Binamızda 16 derslik, 4 laboratuvar ve 5 koridor var. Allah izin verirse okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına hazırlayacağız."

Bağlama Laboratuvar Karahisar Eğitim Öğretim Yılı Okul Müdürü 

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