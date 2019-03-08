Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Okul müdüründen kadın çalışanlara '8 Mart' jesti

Okul müdüründen kadın çalışanlara '8 Mart' jesti

Kadın öğretmen ve okul aile birliği üyelerinden detaylar

Kadın Öğretmen Öğretmenler Öğretmen Memur 

-Müdür Zeynel Mutlu'nun hediye dağıtması
-Öğretmenlerin pasta kesmesi
-Okul Müdürü Zeynel Mutlu'nun konuşması
-Okul öğretmenlerinden Gülistan Ulaş'ın konuşması

( MANİSA -ÖZEL) MANİSA

- Manisa Yunusemre Hatice Görgülü İlkokulu Müdürü Zeynel Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen, okul aile birliği üyeleri, veliler ve memurlar için jest yaparak isimli bardak hediye etti. Manisa Yunusemre Hatice Görgülü İlkokulu Müdürü Zeynel Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Okulda çalışan öğretmen, memur ile okul aile birliği üyesi toplam 31 kadın için hediyeler hazırlayan Müdür Mutlu, çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadın öğretmenler ve memurlar kendileri için hazırlanan pastayı keserek günlerini kutladı. Kadınların toplumda önemli bir yerinin olduğunu söyleyen Mutlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde öğretmenlerimize, okul aile birliği üyelerimize, velilerimize yönelik yaptığımız çalışmada iyi bir gün geçirmelerini istedik. Küçük bir hediye ve bir pasta eşliğinde günlerini kutladık" dedi.
Okul sınıf öğretmenlerinden Gülistan Ulaş, "Müdürümüze bu jestinden dolayı çok teşekkür ederim. Bugünü unutmayarak bizi hatırladığı için bizim de moral motivasyonumuz yükseldi. Derslerde daha da şevkle konuları anlatıyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı