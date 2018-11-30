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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Okul müdürü ölü bulundu - ADANA

Okul müdürü ölü bulundu - ADANA

- Adana ’da okul müdürü ölü bulundu - Olay yerinden detay - Cesedin olay yerinden çıkarılması Adana ’da okul müdürü ölü bulundu - Adana ’nın Ceyhan ilçesinde okul müdürü lojmanında ölü bulunduADANA (AA) - Adana ’nın Ceyhan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fahri Durmuş, lojmanında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fahri Durmuş'un cansız bedeni akşam saatlerinde yakınları tarafından ikamet ettiği lojmanda bulundu.Durmuş'un yakınları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Durmuş’un öldüğünü belirledi.Evde yapılan incelemenin ardından Durmuş'un cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakınları Durmuş’un kalp krizi geçirdiğini iddia etti.

Polis Bild Kalp Krizi Okul Müdürü Sağlık Ekipleri 

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