Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor Video

-Müdürle röportaj



( KIRKLARELİ -ÖZEL) KIRKLARELİ



- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu Müdürü Salih Eker, eline fırçayı aldı, okulun duvarlarını boyamaya başladı.

Müdür Eker, "Biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. Elimize boyayı aldığımız gibi dış cephe, okulun bahçe duvarı, sınıf ve öğretmenler odası gibi ufak tefek yerleri boyadık. Bu içimizden gelen bir şey" dedi.

Lüleburgaz Yıldırım Mahallesi'nde hizmet veren 80'nci Yıl Ortaokulu yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Birçok noktasında tadilattan geçen okul, geçtiğimiz yıla oranla büyük bir değişime girerken bu değişimde en büyük faktör okul müdürü Salih Eker oldu. Eker eşofmanlarını giydi, eline boya ve fırçayı aldı ve okulun duvarlarını boyamaya başladı.

"Çorbada tuzumuz olsun" Yaptığı işin önemli olmadığını, her öğretmenin aynı şekilde davranacağını söyleyen Eker, "Biz de çorbada tuzumuz olsun dedik. Elimize boyayı aldığımız gibi dış cephe, okulun bahçe duvarı, sınıf ve öğretmenler odası gibi ufak tefek yerleri boyadık. Bu içten gelen bir şey. Ben kendim boş durmayı sevmem. O yüzden açıkçası boş boş oturacağıma ufak da olsa okulumuza katkı olsun istedik" dedi.

Eker, okula ilk geldiği 2014 yılından bu yana büyük bir değişim içerisine girdiklerini söyleyerek, bu değişimde desteklerini esirgemeyen Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'ya teşekkür etti. Eker, "Biz iki idareci olarak okulu devraldığımız günden bu yana eksiklikleri hep yerinde tespit ettik. Tespit ettiğimiz sorunları devletimize ilettik. Sağ olsun onlar da bize bu konuda çok yardımcı oldular. Bizi bu konuda desteklediler" diye konuştu.

"Öğrencilerden de iz var" Eker, okulunu ve öğrencilerini çok sevdiğini söyleyerek, "Bu okulda kalıcı izli değişim olsun istedik. Hem bizim hem çocukların izi olsun istedik. O yüzden okulun değişiminin her aşamasında öğrenciler de katılım gösterdi. İçten gelen bir şeydi. Hepimiz emek verdik. Herkes çok fazla gayret gösterdi. Bugün bu aşamaya geldik" diye konuştu.

Okulun müdür yardımcısı Salih Demircan ise "Biz iki Salih olarak başladık. Önce tespitler yaptık. Değişmesi gereken yerler olduğunu gördük. Müdür beyin daha genç olması ve mücadelesi sonucunda bir sürü yenilik geldi. Okulumuzda bir vizyon oluştu. Bu vizyonu geliştirerek 2019-2020'de daha fazla güzellikler olacak. Okulumuzla ilgili sürprizler olacak" dedi.



