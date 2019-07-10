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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Okul müdürleri sınıfları boyadı

Okul müdürleri sınıfları boyadı

okul müdürlerinin sınıfları boyaması

Eğitim Öğretim Yılı Kullar Okul Müdürü Öğrenciler 

-Sınıf duvarlarına alçı yapan okul müdürü
-İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Taştan ile röp.
-Okul Müdürleri ile röp.

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat Çetin Birmek İlkokulunda okul müdürleri dayanışmada bulunarak sınıfları boyadı. Tokat’ta yaz tatili dolayısı ile tadilata giren okullardan Çetin Birmek İlkokulunda okul müdürleri arasında dayanışma örneği yaşanıyor. Çetin Birmek İlkokulu Müdürü Sinan Türk'ün, daveti üzerine okul müdürleri boya yapmak için kolları sıvadı. Okul müdürleri ellerine fırça alarak sınıflarda boya yapmaya başladı.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Taştan, okul müdürlerinin güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade ederek, “4 okulumuzun müdürü bir okulda diğer arkadaşlarına yardım ederek o arkadaşımızın okulunun daha güzel daha nezih bir ortama gelmesini sağlayacaklar” dedi.
Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Salim Selim Çekengil, Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muzaffer Damlıyurt, Namık Kemal Orta Okulu Kamil Özbakır ise yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılan tadilat çalışmalarına destek olmak için bir araya geldiklerini kaydetti.
Müdür Özbakır, meslektaşları ile bir arada dayanışma içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belki boya konusunda uzman değiliz ama burada önemli olan bir birimize destek olmak, çaba göstermek, bu ülkenin geleceği olan öğrencilerimizin saha nezih bir ortamda eğitim öğretim yürütmelerini sağlamak” diye konuştu.
(Nİ-GF-
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