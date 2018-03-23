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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Okul isteyen öğrenciler eylem yaptı

Okul isteyen öğrenciler eylem yaptı

Öğrenciler ellerinde dövizlerle kaymakamlık bahçesine girişleri

Kaymakamlık Allah Öğrenciler Çakal 

-Kaymakamlık bahçesinde öğrenciler okul istiyoruz sesleri
-Kaymakamın alana gelişi ve muhtarı makama alışı
-Acı kuyu muhtarı Sait Koçan,açıklama
-Detay

( ŞANLIURFA )-Öğrenciler okul için kaymakamlık bahçesinde eylem yaptı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Acıkuyu kırsal mahallesinde okul yapılmasını isteyen öğrenciler, seslerini duyurmak için kaymakamlık bahçesinde eylem yaptı. Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı Acıkuyu kırsal Mahallesinde okuyan ilkokul öğrencileri, kullandıkları okulu eski ve yetersiz olduğunu iddia ederek kaymakamlık bahçesinde eylem yaptı. Kaymakamlık bahçesinde sloganlar atarak eyle yapan öğrenciler, ikinci bir okul yapılmasını istedi. Ellerinde döviz ve Türk bayraklarıyla kaymakamlık bahçesindeki Atatürk büstü önünde toplanan çocuklar, "Okul istiyoruz" diye bağırdı. Acıkuyu Mahalle Muhtarı Sait Koçan, şu anki okulun eski ve yetersiz olduğunu belirterek çocukları okula gönderemediklerini söyledi.

Muhtar Koçan, "Sesimizi duyurmak için böyle bir eylem yatık. İnşallah yetkililer sesimizi duyar" dedi.
Çocukların ellerindeki dövizlerde ise "Okul istiyoruz", "Cahil kalmak istemiyoruz", "Kızlar tarlaya değil okula", "Büyüklerimiz sesimizi duyun" yazması dikkat çekti. Kaymakam Hamza Özer, çocukları aralarla evlerine gönderdikten sonra muhtar ve beraberindeki heyetle makamında bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından dışarı çıkan heyet, kaymakamın okul yapılması konusunda kendilerine söz verdiğini dile getirdi.
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