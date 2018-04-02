Okul hayaline 81 yaşında kavuştu - AYDIN İzle

- Duran Sarı'nın evden çıkması - Duran Sarı'nın okula yürümesi - Duran Sarı'nın okul girmesi - Dersten detaylar - Duran Sarı'nın konuşmasıOkul hayaline 81 yaşında kavuştu - Okuma yazma seferberliğini duyup kayıt yaptıran 81 yaşındaki Duran Sarı, haftanın iki günü 1 kilometrelik yolu yürüyerek okula gidiyor - Sarı: - "Hayatımda hiç okula gitmedim, hiç kalem tutmadım. Okulun yüzünü bile görmedim. Çocukken çok istiyordum ama o zamanlar köyümüzde okul yoktu" - "Şu anda sanki öğretmen gibiyim. İnanın kursu bitirdikten sonra bana bir iş verilirse seve seve yaparım. Eğer ben okusaydım yani okula gidebilseydim öğretmen olmayı çok isterdim. Çocukları yetiştirip topluma kazandırmak isterdim"AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okula gidemeyen Duran Sarı, okuma yazma seferberliğinden haberdar olup 81 yaşında öğrenci oldu. Aydın 'ın İncirliova ilçesinde dünyaya gelen Sarı, okula gitmek yerine çiftçilik yapan ailesine yardım ederek hayatını geçirdi.Okumayı çok istemesine rağmen bu yaşına kadar eli kalem tutmayan Sarı, hayalini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katıldı. İlçedeki Yazıdere Şehit Adem Akdeniz İlkokulu'nda devam eden okuma yazma kursu için yaklaşık 1 kilometrelik yolu haftanın 2 günü yürüyerek giden Sarı, öğrenme arzusuyla takdir topluyor.Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul çağındayken sıralarda oturmak yerine ailesine yardım ettiğini, okumayı çok istemesine rağmen dönemin şartlarından dolayı okula gidemediğini söyledi.
"Hayatımda hiç okula gitmedim, hiç kalem tutmadım. Okulun yüzünü bile görmedim" diyen Sarı, "Çocukken çok istiyordum ama o zamanlar köyümüzde okul yoktu. Yakın bölgedeki okula gitmek de bizim için çok zordu. Maddi durumumuz iyi değildi. Aileme yardım etmek zorundaydım. Keşke okula gidebilseydim." diye konuştu. Kanser nedeniyle 10 yıl önce kaybettiği eşinin hayatta olduğu dönemlerde kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran Sarı, onu kaybettikten sonra alışveriş yapma, hastaneye gitme gibi işlerde okuma yazması olmadığı için zorlandığını söyledi.
Seferberliği duyar duymaz okulun yolunu tuttuğunu aktaran Sarı, "Yaşlıların da okula gidebileceğini söylediler. Ben de kalemi kağıdı elime aldım ve geldim. Birkaç haftadır kursa geliyoruz. Çok mutluyum. En azından temel şeyleri öğrenebilirim. Burada her şeyi çok hızlı öğreniyorum. Allah bu kursu açanlardan ve hocamızdan razı olsun." ifadelerini kullandı. - "Okula gidebilseydim öğretmen olmayı çok isterdim""İçimde okuma yazma özlemi olmasa bu yaşta buraya gelir miyim?" diyen Sarı, şunları kaydetti:"Okula gelmek için yaklaşık 1 kilometre yol katediyorum. Çok zor oluyor. Köyün en sonunda benim evim. Oradan çıkıp yürüyerek buraya geliyorum. Okumanın büyüğü küçüğü yok, herkes gelsin ve okusun. Mesela ben artık istediğim yere tek başıma gidebilirim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda sanki öğretmen gibiyim. İnanın kursu bitirdikten sonra bana bir iş verilirse seve seve yaparım. Eğer ben okusaydım yani okula gidebilseydim öğretmen olmayı çok isterdim. Çocukları yetiştirip topluma kazandırmak isterdim."Kurs öğretmeni Gülenay Karababa ise mahalle nüfusunun az olmasından dolayı şu anda Duran Sarı'yla birlikte 4 kadının kursa geldiğini belirterek, "Duran teyzemizin kursun uzak olmasına rağmen büyük bir heyecanla çıkıp buralara kadar gelmesi bizleri gururlandırıyor. İnşallah kurs sonunda hepsine belgelerini takdim edeceğiz." dedi.