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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Okul harçlığını 'acı'dan çıkarıyor - GAZİANTEP Haberi

Okul harçlığını 'acı'dan çıkarıyor - GAZİANTEP Haberi

Okul harçlığını "acı"dan çıkarıyor - GAZİANTEP - Üniversite öğrencisi Samet Köse, kırmızıbiber sergeninde - Güneş altında kırmızıbiber sergeninde ayak çekme makinesiyle sürmesi - Köse ile röportajGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde üniversite öğrencisi Samet Köse, biber fabrikasında çalışarak okul harçlığını kazanıyor.Türkiye'nin kırmızı pul biber üretiminin önemli kısmının yapıldığı İslahiye ilçesinde, tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen kırmızı biberler, güneş altında kurutulurken birçok ailenin de geçim kaynağı olmaya devam ediyor.İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleş Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Samet Köse, tatil için geldiği memleketinde okul harçlığını çıkarıyor.Öğretmen olma hayaliyle üniversite hayatını sürdüren Köse, tatil günlerini kendisine ve ailesine faydalı şekilde geçiriyor.Köse, güneş altında serilerek kurutulan biberleri, elindeki ayak çekme makinesiyle sürerek günlük 50 lira kazanıyor.Samet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilini faydalı bir şekilde geçirmek için çalıştığını söyledi.

Hem okul harçlığını çıkardığını ve ailesine de destek olduğunu dile getiren Köse, "Acıyla, hayatın acısını birleştirerek kendime dersler çıkartıyorum. Burada kazandığımla okul harçlığımı karşılıyorum. Hayatın acısını gerçekten bu acıyla birleştirdim." ifadelerini kullandı.

Fabrika Kırmızı Biber Okul Harçlığı Üniversite Öğrencisi 

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