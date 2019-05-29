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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Okul fareleri operasyonla yakalandı

Okul fareleri operasyonla yakalandı

Zanlıların adliyeye getirilişi

Televizyon Polis Aracı Adli Kontrol Dizüstü Bilgisayar Harekete Geç 

-Zanlıların polis aracından indirilişi
-Polis aracından görüntü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te özel eğitim kurumlarından ve bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen biri çocuk 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan özel eğitim kurumlarında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Okulların güvenlik kameralarını inceleyen polisler, özel eğitim kurumlarından ve bir iş yerinden 2 LCD televizyon, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda elektronik cihaz çalan şahısların kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen biri çocuk 3 şüpheli, dün sabah saatlerinde polisler tarafından evlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.M.C., C.M.A. ve B.O. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Şehitkamil Devlet Hastanesinde adli kontrolden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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