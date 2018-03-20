Okul etkinliğinde silahlı kavga; öğrenciler büyük panik yaşadı

-jandarmanın ayırmaya çalışması

-biber gazı sıkılması

-kaçışan bazı öğrenciler

-olay yerine gelen ambulanslar

-ana sınıfına sığınan öğrencilerin çıkartılması

-öğretmenlerin "abiler oyun oynadı" demeleri

-okulun bahçesindeki öğrenciler

-okuldan görüntüler

-önlem alan jandarma ekipleri

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Öğrencilerin etkinliğinde veliler birbirine girdi- Öğretmenler öğrencileri “Abiler oyun oynadı” diyerek teskin etmeye çalıştı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler öğrencilerin gözleri önünde birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri biber gazı kullandı. Panik ve korku içerisinde kaçan öğrenciler ve öğretmenler, etkinliğin yapıldığı okulun yan tarafındaki ana sınıfı binasına sığındı. Olaylar yatıştıktan sonra öğretmenler minik öğrencileri sığındıkları binadan çıkartarak “Sadece oyun oynadılar, abiler gitti, bir şey olmadı, sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız” diyerek teskin etmeye çalıştı. Çocukların kucaklaştığı programda veliler silahla kavga etti Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesinde yaşandı. Öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları için iki kırsal mahallenin çocukları okulun bahçesinde etkinlik düzenledi.

Velilerin de davet edildiği etkinlikte karşılaşan husumetli iki aile kavga etmeye başladı.

Öğrenciler büyük korku yaşadı Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada güvenlik kurucusu olduğu iddia edilen bir kişi havaya ateş açarken öğrenciler ve öğretmenler büyük korku ve panik yaşadı. Kavganın ortasında kalan minik öğrenciler, canlarını yan taraftaki ana sınıfı binasına girerek kurtardı. Jandarma biber gazı kullandı Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavga eden grubu ayırmak için yoğun çaba harcadı. Kavga etmeye devam eden taraflar jandarma tarafından biber gazı sıkarak dağıtıldı. kavgada yaralanan 3 kişi ile biber gazından etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi. Büyükler oyun oynadı Olaylar yatıştıktan sonra anasınıfı binasına sığınan öğrenciler ise öğretmenleri tarafından çıkartılarak okulun ana binasına götürüldü. Öğretmenler, tek sıra halinde okula götürdükleri öğrencileri “Sadece oyun oynadılar, abiler gitti, bir şey olmadı, sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız” diyerek teskin etmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası etkinlik iptal edildi. (Şİ-SD-

