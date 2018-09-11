Okul duvarlarını resimlediler - MARDİN

- Kızıltepe ilçesindeki Dicle İlkokulundan genel görünüm - Okul duvarlarına resim yapan öğretmenler - Dicle İlkokulu Resim çizen Sınıf Öğretmeni Serhat Güneş'in konuşması - Dicle İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hamit Özdemir'in konuşması - Dicle İlkokulu Okul müdürü Rıdvan Bilgiç'in konuşması - Okul boyama detayları - Çocukların resimleri incelemeleriOkul duvarlarını resimlediler - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde bir okuldaki 3 öğretmen, öğrencilere hayvan sevgini aşılamak için okulun duvarlarına hayvan resimleri çizdiMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesindeki Dicle İlkokulunda 3 öğretmen, öğrencilere hayvan sevgini aşılamak için okul duvarlarına hayvan resimleri çizdi.Yaklaşık 600'ü aşkın öğrencinin eğitim gördüğü Dicle ilkokulunda görev yapan öğretmenler, yeni eğitim dönemi hazırlıkları kapsamda binayı onardıktan sonra boyadı. Çalışmaların ardından öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla 3 öğretmen duvarları hayvan resimleriyle doldurdu.Okul Müdürü Rıdvan Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızıltepe Belediyesinin desteğiyle aldıkları boyalarla okulu boyadıklarını ardından öğretmenlerin duvara resim yaptığını söyledi.
Öğrencilere çocuk sevgisini aşılamanın önemine işaret eden Bilgiç, "Hayvan sevgisi onlara aşılamalıyız. Onların da bir canlı olduğunu, sevmemiz gerektiğini, doğanın bir parçası olduğunu çocuklarımıza kavratıyoruz." dedi. Resim çizen öğretmen Serhat Güneş ise son dönemde gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:"Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamalıyız. Öğrencilerimizin hayvan dostu olarak yetişmesi gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir çalışma yaptık. Dürüstlük, yardımseverlik, iyilik, saygı, sevgi gibi değerleri her ne kadar derste işlense de bunların aslında birer soyut kavram olarak kalmasını istemedik.O yüzden uygulamayı yaptık. Hayvanlarında birer insan gibi canlı olduğunu ve her birinin kollarına, bacaklarına birer balon bağlanmış gibi göstererek onların melekler kadar değerli olduğunu belirtmeye çalıştık."Öğretmeni Hamit Özdemir de minik yüreklere hayvan sevgisini aşılamak istediklerine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın yüreklerine dokunabilmek için çizdik." dedi. Okul öğrencilerden Gülpelda Alkan resimleri çok beğendiğini belirterek, "Hayvanlara iyi davranmalıyız. Köpek ve kedilere süt vermeliyiz. Onları sevmeliyiz, korumalıyız." diye konuştu.