Okul çıkışında öğrencilerin sorun yaşadığı yolda farkındalık etkinliği Haberi

-Tayfun Canlı açıklama

-Pankartlar ile yaya geçidinden geçiş



( BALIKESİR )- Sürücüler ve vatandaşlar bilgilendirildi- Tayfun Canlı, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın BALIKESİR



- Edremit Belediyesi, 2019'un 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesine destek verdi. Geniş bir katılımla Yılmaz Akpınar Bulvarında 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla düzenlenen farkındalık etkinliğini Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Emniyet Müdürü Zafer Sönmez’inde tam destek vermesi yerel yönetim ve merkezi idare işbirliğinin de güzel bir örneğini oluşturdu. Yayalaştırma kentlerin ihtiyacıdır mantığı ile trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel bir önem verdiği ve 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi doğrultusunda yapılan etkinlikte konuşan Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” dedi.

Etkinlikte okulların bulunduğu ve yaya trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde ellerinde Önce Yaya, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük, Güvenli Okul Güvenli Gelecek, Trafik Hayattır, Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır dövizlerle toplanan belediye personeli sürücülere “Yaya Öncelikli Trafik” konusunda bilgilendirmelerde bulundular. Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “Trafik kuralları başta olmak üzere yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen “Sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı ve Sayın Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın destekleri ile Edremit ilçemizde trafikte yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekmek, sürücülerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bir araya geldik. Edremit Belediyesi ilçemizde özellikle okulların olduğu yerlere üç boyutlu yaya geçidi çalışmalarımız da devam ediyor. “Yaya Öncelikli Trafik Yılı”na Edremit Belediyesi olarak bizlerde tam destek veriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın sosyal sorumluluk etkinliğini yılsonu bir kez daha dikkat çekerek destekliyoruz ve bu vesileyle sürücülerimizi yeni yaya trafik kurallarına uymaya ve yayalara daha saygılı olmaya da vet ediyoruz.” dedi.





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