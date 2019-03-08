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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı

Okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı

Yaralı Mustafa Cahithan Can'ın sedye ile tanışması

Bıçaklı Saldırı Sağ ve Sol Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Saldırı 

-Sedyede yatarken görüntüsü
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir lise öğrencisi okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.E.Y., okul çıkışı karşılaştığı M.C.A.(19) ile tartıştı. Tartışmanın üzerine lise öğrencisi A.E.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.C.A. sağ ve sol karın boşluğundan yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.C.A. ameliyata alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaçan lise öğrencisini yakalamaya çalışıyor. Soruşturma devam ediyor.
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