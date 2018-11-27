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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrencisi yaralandı

Okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrencisi yaralandı

Hastane önünde ambulansın içinde yaralı öğrenci

Hastane Bıçaklı Saldırı Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Saldırı 

-Öğrencinin ambulanstan inmesi
-Tekerlekli sandalyeye oturması
-Tekerlekli sandalye ile hastaneye girişi
-Hastane dış görüntüsü ve ambulans

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrencisi baldırından yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.B., bıçaklı saldırıya uğrayarak baldırından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.B., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen S.Y., olayda kullandığı bıçak ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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