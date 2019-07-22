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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Okul çatısında tehlikeli çalışma kamerada

Okul çatısında tehlikeli çalışma kamerada

İşçilerden yakın ve uzak planlar

Kamera Güvenlik Önlemi 

-Duvarın onarılması
-Okuldan genel detay

( KAHRAMANMARAŞ )- 5 katlı okulun çatısında tadilat yapan 2 işçinin tehlikeli çalışması görenleri şaşırttı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 5 katlı bir okulun çatısındaki işçiler, herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesinde bir okulun çatısında çalışan 2 işçiden birisi kendisini halatla bağlayıp tadilat yaptı. İşçilerden biri diğerinden aldığı harcı mala yardımıyla okulun çatı kısmını onarmaya çalıştı. 5 katlı okulun çatısında çalışan işçiler olası kazaya adeta davetiye çıkardı. İşçiler tadilatı kazasız atlattıktan sonra çatıdan indi. Güvenliksiz yapılan çalışmayı gören çevredeki vatandaşlar da işçileri hayretle izledi.
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