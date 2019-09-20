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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Okul bahçesine bırakılan demir tehlike saçıyor - SİİRT Haberi

Okul bahçesine bırakılan demir tehlike saçıyor - SİİRT Haberi

- Okul bahçesine bırakılan demirlerden görüntü - Çocukların demir üstünde oynaması - Okulun müdür yardımcısı Ahmet Demirel'in açıklaması - Çocukların demir üstünde oynamasıOkul bahçesine bırakılan demir tehlike saçıyor - HDP'li Siirt Belediyesinin ilkokulun bahçesine bir hafta önce bıraktığı demirler, öğrenciler için tehlike oluşturuyorSİİRT (AA) - HDP'li Siirt Belediyesinin ilkokulun bahçesine bir hafta önce bıraktığı demirler, öğrenciler için tehlike oluşturuyor.Belediye ekipleri Barış Mahallesi'nde yapılan yol genişletme çalışmasında kullanılacak demirleri, 600 öğrencinin eğitim gördüğü Haşim Öztanık İlkokulu bahçesine önlem almadan bıraktı.Ders aralarında bahçeye çıkıp oynayan çocuklar için tehlike oluşturan demirin kaldırılması talep eden okul idaresi belediyeye tepki gösterdi.Okulun Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel yaptığı açıklamada, demirlerin bir hafta önce kendilerinin bilgisi olmadan mesai saati dışında okulun bahçesine bırakıldığını söyledi.

Okulunun duvarını kaldırım genişletmesi nedeniyle yaklaşık 2 metre geriye çekileceğini, okul bahçesinin küçültüleceğini kaydeden Demirel, şöyle konuştu:"Yapsınlar bir şey demiyoruz ama yaz tatilinde yapılabilirdi. Okul sezonunda bunun yapılması doğru değil. Öğrencilerin ders aralarında dışarıya çıkma ihtiyacı var. Bu demirler 1 haftadır okulun bahçesinde duruyor. Her gün belediyeyi arıyoruz 'Lütfen gelin, alın' diye. Bakın çocuklarımızın başı belaya, tehlikeye girebilir. Allah korusun, canları yanabilir. Teneffüslerde nöbetçi öğretmenlerimiz çok zorlanıyor. 600 öğrencimiz var, demirlerin üstüne çıkıyor, oynuyorlar. Ne yazık ki 1 hafta geçmesine rağmen kimse gelip kaldırmadı."Demirel, bir an önce demirlerin kaldırılmasını istediklerini ifade ederek "Çocuklarımızın başına bir tehlike gelmeden, tırnağı kanamadan bir an önce bu demirler kaldırılırsa çok iyi olur." dedi.
Siirt Belediyesi yetkilileri ise çalışmayı yürüten müteahhit firmaya durumu ilettiklerini ve en kısa sürede demirler için önlem alınacağını kaydetti.

Müdür Yardımcısı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

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