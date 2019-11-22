Okul bahçesindeki hafriyattan silah çıktı İzle

-Polisin tabancayı olay muhafaza altına alması -Olay yeri detay
( TOKAT ) TOKAT
- Tokat’ta okullar kampüsü bahçesine dökülen bir kamyon toprakla çevre düzenlenmesi yapan belediye ekipleri tarafından 2 adet tabanca bulundu. Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karşıyaka Mahallesi okullar kampüsünde ara tatil dolayısı ile çevre düzenlemesi başlattı. Okul bahçesine dökülen hafriyatın içerisinde silah olduğu fark edildi. 2 adet tabanca bulan ekipler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tabancaları incelemeye aldı. Hafriyatın alındığı alanda da inceleme başlatıldı.
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