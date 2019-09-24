Okul bahçesinde organik meyve yetiştiriyorlar - BİTLİS Haberi
- Ertuğrul Gazi Ortaokulu binası - Öğretmen ve öğrencilerin bahçeye gelişleri - Öğrencilerin elma toplaması ve taşımaları - Öğrencilerin topladıkları elmaları arkadaşlarıyla paylaşması - Öğrencilerin elma yemeleri - Matematik öğretmeni Rabia Gülşen ile röportaj - Öğrencilerle röportajlarBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, tasarım beceri atölyeleri kapsamında okulun bahçesinde organik meyve yetiştiriyor.Okul Müdürü Bahadır Çapan, Müdür Yardımcısı Sedat Akarsu ve öğretmenlerinin öncülüğünde "Elmam Sepette" projesi kapsamında okulda kurulan tarım atölyesinde öğrenciler, öğretmenleriyle bahçede yetiştirdikleri meyve ağaçlarının bakım ve sulama işlemini yapıyor.Matematik öğretmeni Rabia Gülşen, yaptığı açıklamada, okulun bahçesinde yetiştirilen elmaları teneffüs aralarında öğrencilerle topladıklarını belirtti. Topladıkları meyveleri yıkadıktan sonra tekrar öğrencilere ikram ettiklerini kaydeden Gülşen, "Öğrencilerimiz projeden oldukça memnun. Bu proje öğrencilerimiz için farklı bir etkinlik oldu. Bunu her yıl tekrar ettireceğiz." dedi. Öğrenciler ise bu güzel uygulamadan dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.
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