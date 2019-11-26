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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

köpeğin görüntüsü

Köpek Öğrenciler Okul Bahçesi 

-okula bahçesinden görüntü
-fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da okul bahçesinde bir köpek boğazından ve kalçasından bıçaklandı. Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüse çıkan öğrenciler, Gemlik Gemport Anadolu Lisesinin bahçe bölümündeki yeşillik alanda, çalıların arkasında köpeğin cesedini buldu. Köpeğin, evi okula yakın olan ve Gemlik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Furkan Kara'ya ait olduğu fark edildi. Olay yerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de intikal etti. Köpeğin boğazından ve kalçasından bıçaklandığı fark edilirken, olayın failleri araştırılıyor.
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