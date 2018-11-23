Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Okul bahçesinde eğlenerek öğreniyorlar - KONYA Haberi

Okul bahçesinde eğlenerek öğreniyorlar - KONYA Haberi

- Okuldan drone çekimleri - Okul bahçesinde oynayan öğrenciler - Öğretmenlerin röportajları - Konya 'da bir köy ilkokulun öğretmenleri, "Eğlenerek öğreniyoruz" projesi ile okul bahçesini çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri bir eğitim öğretim ortamına dönüştürdü - Sınıf öğretmeni Cennet Babun: - "Öğrenciler oynayarak öğrenmeyi çok sevdi. En çok oynadıkları seksek oyununu, ritmik sayma oyununa çevirdik. Uzunluk, ağırlık ve zaman ölçü birimlerini bir yerde topladık"KONYA (AA) - Konya 'nın Cihanbeyli ilçesinde, öğretmenler tarafından başlatılan "Eğlenerek öğreniyoruz" projesi ile okul bahçesi adeta bir eğitim merkezi haline getirildi.
Daha önce köy statüsünde olan, ilçeye bağlı Hoyukkuyu Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesinde, öğretmenlerin çizerek renklendirdiği oyun alanları, şekiller ve bilgi kutucukları, öğrencilerin oyun oynayarak birçok bilgiyi daha hızlı öğrenmelerine katkı sağlıyor. - "Okul bahçelerinin otopark olarak kullanıldığını gördük"Okulun öğretmenlerinden Gökçen Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl öğretmen Mevlüt Ok'un "Çocuklara bilgileri daha kolay nasıl öğretiriz" düşüncesi üzerine böyle bir projenin başlatıldığını söyledi.

Öğrencilerin okul bahçesinde neler oynadıklarını gözlemlediklerini anlatan Çelik, "Gözlemlerimizde birçok okulun bahçesinin boş, asfalt ve parke kaplı olduğunu, hatta bazı okul bahçelerinin otopark olarak kullanıldığını gördük. Okulumuzun bahçesine çeşitli bilgileri içeren çizimler, bilgi kutucuklarını öğrencilerin oyunlarına uyarlayarak çizdik. Necmettin Erbakan Üniversitesinden gelen öğrencilerin desteği ile bunları renklendirdik." diye konuştu.
- "Çizimlerle öğrenme merkezine dönüştürdük"Sınıf öğretmeni Cennet Babun ise eğlenerek öğrenmeyi sağlayan projenin, öğrencilerin öğrenmesine büyük katkısı olduğuna dikkati çekti.Amaçlarının, çocukların eğlenerek öğrenmesi olduğunu vurgulayan Babun, şunları kaydetti:"Okulun bahçesini çizimlerle öğrenme merkezine dönüştürdük. Öğrenciler oynayarak öğrenmeyi çok sevdi. En çok oynadıkları seksek oyununu, ritmik sayma oyununa çevirdik. Uzunluk, ağırlık ve zaman ölçü birimlerini bir yerde topladık. Köşe kapmaca oyununda, 'noktayla ünlem yer değiştirsin, soru işaretiyle virgül yer değiştirsin' diyoruz. Virgüle gelen öğrenci virgülü, ünleme gelen öğrenci ünlemi açıklıyor. 100'lü tablomuzda çocuklar 100'e kadar saymayı ve yazmayı öğreniyor."Babun, satranç gibi çeşitli zeka oyunlarının çizimlerini de yaptıklarını dile getirerek, "Küçükler, büyük öğrencilerin oyunlarını izlerken birçok bilgiyi erkenden öğrenebiliyorlar. En önemlisi de çocuklar, sınıf dışında oyun ortamında eğlenerek öğreniyor. Sınıfta öğreteceğimiz birçok bilgiyi bu proje ile çok daha hızlı ve kolay öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Öğretmen Eğitim Merkezi Öğrenciler Okul Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı