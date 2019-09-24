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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Okul bahçesi yanında yapılan tatbikatta öğrenciler dumandan etkilendi

Okul bahçesi yanında yapılan tatbikatta öğrenciler dumandan etkilendi

- YARALI KURTARMA

Araç Yangını Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

-- ARAÇ YANGINI SÖNDÜRME
-- ÇOCUKLARIN DUMANDAN ETKİLENMESİ
-- İTFAİYE MÜDÜRÜ RÖP
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, itfaiye ekiplerinin kurtarma ve araç yangını tatbikatında, bir okulun bahçesinin hemen dışında yakılan araçtan çıkan dumanlar çocukları etkiledi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası sebebiyle minibüste sıkışan bir yaralıyı kurtarma ve araç yangınına müdahale tatbikatı yaptı. Karaçayır mahallesinde bulunan müdürlüğün bahçesinde yapılan tatbikatta, bir okulun bahçe duvarına çarpan minibüste sıkışan sürücü ekipler tarafından araçtan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri bir diğer tatbikatta ise, yanan bir minibüse müdahale etti. Tatbikat gereği, araç yangını anonsuyla çıkış yapan itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çocuklar hem korktu hemde dumandan etkilendi Karaçayır mahallesinde bulunan Gazipaşa İlkokulu’nun hemen yanında yapılan tatbikatta yanan minibüsten çıkan alevler, teneffüs saatinde okul bahçesinde olan çocuklara büyük korku yaşattı. Minibüsten çıkan dumanların arasında kalan çocuklar, elleriyle burunlarını kapatarak korunmaya çalıştı. Bahçede öğrencilerin dumandan etkilendiğini gören öğretmenleri, duruma müdahale ederek öğrencileri okulun içerisine gönderdi. “2 bin 211 olaya müdahale ettik” Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, “Bolu itfaiye müdürlüğü 1923 yılında kurulmuştur. 96 yıldan beri Bolu’muza ve bölgemize hizmet vermekteyiz. İtfaiye müdürlüğümüzde 15 araç, 112 Çağrı Merkezi dahil 67 personelle beraber hizmet vermekteyiz. 2019 yılında Ağustos ayının sonuna kadar kaza, yanma, hayvan kurtarma, eğitimler ve diğer görevler dahil 2 bin 211 olaya müdahale ettik” dedi.
(FC-GY
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