Okul arkadaşını öldüren liseli genç adliyeye sevk edildi İzle

-Adliyeden detay

-Ölen gencin fotoğrafları



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da okul arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli liseli genç, adliyeye sevk edildi. Olay, dün Kastamonu’da Saraçlar Mahallesi Sanatokulu Caddesi üzerinde yaşandı. Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki Cihan Haylazoğlu ile aynı okuldan arkadaş olan 16 yaşındaki R.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine R.T, yanında bulunan silahla okul arkadaşı Cihan Haylazoğlu’na ateş etti. Ağır yaralanan Cihan Haylazoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan R.T, bir süre sonra avukatıyla birlikte emniyet güçlerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi R.T, geniş güvenlik önlemleri arasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

