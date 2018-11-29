Okul arkadaşı tarafından öldürülen liseli genç toprağa verildi

-Cenazenin avluya konulması

-Cenaze namazının kılınması

-Helallik alınması

-Detaylar

-ölen gencin fotoğrafı



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da okul arkadaşı tarafından silahla öldürülen liseli genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Kastamonu’da Saraçlar Mahallesi Sanatokulu Caddesi üzerinde yaşandı. Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki Cihan Haylazoğlu ile aynı okuldan arkadaş olan 16 yaşındaki R.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine R.T, yanında bulunan silahla okul arkadaşı Cihan Haylazoğlu’na ateş etti. Ağır yaralanan Cihan Haylazoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cihan Haylazoğlu’nun naaşı, yapılan otopsinin ardından ikamet ettiği Esentepe Mahallesine getirildi.

Evinden helallik alınması üzerine Cihan Haylazoğlu’nun naaşı, Suluceviz Yıldırım Beyazıt Camisinin avlusuna konuldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından Cihan Haylazoğlu’nun naaşı, Kastamonu Belediyesi Cenaze Nakil Aracıyla merkeze bağlı Haydarlar Köyüne götürüldü. Öğle namazına müteakip Haydarlar Köyü Camisinde tekrar kılınan cenaze namazının ardından Cihan Haylazoğlu’nun cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile Cihan Haylazoğlu’nun okul arkadaşları ve öğretmenleri, aile yakınları ve komşuları katıldı.



