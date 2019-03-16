Oktay: 'Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir' - İSTANBUL İzle
Oktay: "Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir.
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