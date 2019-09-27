Oktay: 'Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir' - İSTANBUL
Oktay: "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir."Fuat Oktay: " İstanbul 'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz"
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