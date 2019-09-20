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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Oktay: 'Rumlar siyasi gücü Kıbrıslı Türklerle paylaşma niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koymaktadır' - ANKARA

Oktay: 'Rumlar siyasi gücü Kıbrıslı Türklerle paylaşma niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koymaktadır' - ANKARA

Oktay: "Rumlar siyasi gücü Kıbrıslı Türklerle paylaşma niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koymaktadır" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi - Katılımcılar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katıldı.
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