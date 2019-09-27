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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Oktay: '(İletişim kesilmesine ilişkin) Veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı' - İSTANBUL

Oktay: '(İletişim kesilmesine ilişkin) Veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı' - İSTANBUL

Oktay: "(İletişim kesilmesine ilişkin) Veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(İletişim kesilmesine ilişkin) Veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı. Görüntü paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı. Seste bir sıkıntı yaşandı ve mobil cihazlarda, aramalarda bir sıkıntı yaşandı. Biz kendi içimizdeki afetin yönetimiyle alakalı sorumlu olan birimler arasında bir sıkıntımız olmadı. Orada bir iletişim sistemi yönetenler arasında var."

İletişim 

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