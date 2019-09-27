Oktay: '(İletişim kesilmesine ilişkin) Veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı' - İSTANBUL
Oktay: "(İletişim kesilmesine ilişkin) Veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(İletişim kesilmesine ilişkin) Veri, data paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı. Görüntü paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı. Seste bir sıkıntı yaşandı ve mobil cihazlarda, aramalarda bir sıkıntı yaşandı. Biz kendi içimizdeki afetin yönetimiyle alakalı sorumlu olan birimler arasında bir sıkıntımız olmadı. Orada bir iletişim sistemi yönetenler arasında var."
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