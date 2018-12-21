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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Oksijensiz kalan bebeğin öldüğü iddiası - ŞANLIURFA

Oksijensiz kalan bebeğin öldüğü iddiası - ŞANLIURFA

- Bebeğin morgdan çıkarılış görüntüsü - Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu önünde otopsi bekleyen yakınlarından detay - Cenaze aracının hastaneden ayrılma görüntüsü - Bebeğin kaldırıldığı hastaneden detay görüntü - Şanlıurfa 'da üzerine örtülen yorganın yüzünü kapatması nedeniyle oksijensiz kaldığı öne sürülen 1 aylık bebek hayatını kaybettiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da üzerine örtülen yorganın yüzünü kapatması nedeniyle oksijensiz kaldığı öne sürülen 1 aylık bebek hayatını kaybetti.Merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi'nde 1 aylık bebek Ömer Esen, yattığı yorganın altında ailesi tarafından ağzından ve burnundan kan gelir halde bulundu.Bunun üzerine ailesi tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülen Ömer bebek, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Bebeğin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside yorganın altında oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.Minik Ömer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bebek Hastane Cenaze Oksijen 

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