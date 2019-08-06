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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Oksijen tüpü patladı, ambulans alev alev yandı

Oksijen tüpü patladı, ambulans alev alev yandı

ambulansın yanması

İlk Müdahale Oksijen Tüpü Oksijen Sağlık Çalışanları 

-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de fenalaşan bir hastaya müdahale eden sağlık personellerinin bulunduğu ambulansta oksijen tüpü alev aldı. Sağlık personelleri ve hasta acilen dışarı çıktıktan sonra meydana gelen patlamada ambulans yandı. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Hüyük 112 İstasyonu'nda görevli C.E. yönetimindeki 51 AJ 973 plakalı ambulans Niğde-Kayseri yolunda fenalaşan bir hastaya yardım etmek için yola çıktı. Sağlık çalışanları hastayı aldıktan sonra ilk müdahaleyi ambulansta yaparken bir anda oksijen tüpü alev aldı. Oksijen tüpünün alev alması sonrası sağlık çalışanları ve hasta acilen ambulanstan dışarı çıktı. Bir süre sonra tüpün patlaması sonucu ambulans alev alev yanmaya başladı.
Söndürülemeyen ambulans tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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