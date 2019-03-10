Okmeydanı’nın 50 yıllık tapu hayali gerçek oldu İzle

-Başkan röp

-Tapu alan vatandaş röp.



( İSTANBUL )- Okmeydanı’nda tapu heyecanı İSTANBUL



- Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi’nin “1. Etap Daire Tapusu Teslim Töreni” gerçekleşti. Törende konuşan Başkan Demircan, “Okmeydanı’nda ilk kentsel dönüşümün hikayesinde daire tapularını verme aşamasına geldik” dedi.

2 milyon 350 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük dönüşüm alanlarından olan Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi’nde tapu heyecanı yaşandı. Hak sahipleri, bir otelde düzenlenen “Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi 1. Etap Daire Tapusu Teslim Töreni” ile tapularına kavuştu. 80 hak sahibinin aileleriyle birlikte büyük mutluluk yaşadığı törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Van İlçeleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Gülüştür, Van Dernekler Federasyon Başkanı Fevzi Donat, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Av. Harun Muş katıldı.

Tapu teslim töreninin ardından tapusunu alan vatandaşları büyük bir sevinç yaşadı. Vatandaşlar Latif Korkmaz konseri ile eğlenceli bir gece yaşadı. Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Çok güzel bir söz var Dünya’da mekan ahirette iman diye insanoğlu mutluluğunu Dünya’da ararken iyi kötü bir mekana sahip olmayı çok ister. Okmeydanı’ndaki bu hikayede insanların mülklerine sahip olma hikayesi de biliyorsunuz ki çok eski 50-60 yıla dayanıyor. Buraya gelen insanlar önce bir arsada olsa almayı arsadan mülkiyet sahibi olmayı çok istediler. Bizlerde bundan 5 sene evvel ilk arsa tapularını vermiştik bugün Okmeydanı’nda ilk kentsel dönüşümün hikayesin de daire tapularını verme aşamasına geldik. Bu akşam yüzde yüz ittifakla gerçekleştirdiğimiz proje için yürüyen inşaatlarda kat ittifakı verme noktasında geldik. Mutluyuz” dedi.

“40 senedir bekliyoruz biz bu anı” Uzun yıllardır bu anı beklediğini söyleyen İsmail Said, “Bugün en mutlu günümüz. Bu 70 senelik bir tapu olayı. Tapu almak gerçekten çok güzel bir duygu. 40 senedir bekliyoruz biz bu anı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu işleri rayına koydu bizi de bu günlere taşıdı” diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz Yiğit, “Çok sevinçliyiz hatta aramızda bu günleri görmek isteyen çok insan vardı. Onlar göremedi maalesef biz 3’üncü kuşağız Baba ve oğul bizim de oğullarımıza kalacak büyük bir ihtimalle neticede çözüldü. Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan gerçekten kardeş gibi oğlu gibi bizi sarıp sarmaladı” ifadelerini kullandı. Bu süreçte tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Mürşide Dağ “Yemekteyiz mutluyuz mağdur olmadık. Evlerimiz yapılıyor Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



