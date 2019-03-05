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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Oklu Kirpiyi öldüren zanlılar tutuklandı

Oklu Kirpiyi öldüren zanlılar tutuklandı

ARŞİV

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Sosyal Medya Jandarma Köpek Karacaören Harekete Geç 


- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal Mahallesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 zanlı, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sek edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.D. A.D. ve E.D. 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, önceki gün Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkaracaören kırsal Mahallesinde yaşandı. Mahalleye giden 3 kişi, okulu kirpiyi yuvasına soktukları köpekle dışarı çıkarttı. Yuvadan dışarı çıkan kirpi, şahıslardan biri tarafından kafası sopayla ezilerek öldürüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, akraba oldukları belirlenen H.D. A.D. ve E.D.’yi gözaltına aldı.
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