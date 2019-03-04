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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oklu kirpiyi öldüren şahıslar yakalandı

Oklu kirpiyi öldüren şahıslar yakalandı

ARŞİV GÖRÜNTÜ

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Sosyal Medya Jandarma Karacaören Harekete Geç Muhalefet 


- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi öldüren 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal mahallesinde 3 şahıs, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi köpekle yuvasından çıkarttıktan sonra kafasını sopayla ezerek öldürdü. Şahıslar, yuvasına soktukları köpekle çıkartılan kirpiyi öldürürken video çekip sosyal medyada yayımladı. Görüntülerin yayımlanmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri kimliklerini belirlediği H.D., A.D. ile E.D. isimli şahısları Viranşehir ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, “’ara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet’ suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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