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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Okçular Yenişehir’de buluştu Haberi

Okçular Yenişehir’de buluştu Haberi

röportaj

Cumhurbaşkanı Öğrenciler 

-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü’nün lisanslı sporcuları, Osmanlı’nın ilk başşehri Yenişehir’de bir araya geldi. Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye köyünde mesire alanında kahvaltıda bir araya gelen 16 Yıldız Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü’nün lisanslı sporcuları burada idman yaptı. Hedef 2023 Derneği Genel Başkanı ve 16 Yıldız Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Başkanı Alp Gümüş, “Bursa’da 2018 yılında kurmuş olduğumuz sadece lisanslı öğrencilerimiz ve aileleri ile birlikte bir moral pikniği tertipledik. Osmanlının ilk başşehri Yenişehir’de bugün hem turnuva yapacağız, hem de onların dönem sertifikalarını vereceğiz” diye konuştu.
Alp Gümüş, “Geleneksel Türk okçuluğu, çocukların ecdâtlarını tanımak ve geçmişlerini hatırlamak, onların bilgi ve becerilerini geliştirmek için çok önemli bir spor dalıdır. Ülkemizde de buna Okçular Vakfı ve cumhurbaşkanımız öncülük etmektedir. Bu işe teşvikler başladı.
Türkiye’nin her tarafında Türk okçuluğu kurulmaya başlandı” dedi.
(FA-MŞ)
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