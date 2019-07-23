Ok gibi bariyerlere giren sürücüyü emniyet kemeri kurtardı Video

-ambulanstan görüntü

-otomobilden görüntü

-dağılan parçalardan görüntü

-otomobilin kaldırılması

-genel ve detay görüntü



( İSTANBUL )- Kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan kurtuldu İSTANBUL



- Sarıyer, TEM Otoyolu üst geçitte otomobil bariyerlere ok gibi saplanırken, sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza saat 02.00 sularında Sarıyer Huzur Mahallesi Seyrantepe Metro İstasyonu Sapağı TEM Otoyolu üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdil Peker (23) idaresindeki 34 JJ 2117 plakalı otomobil, TEM Otoyolu’ndan Zincirlikuyu istikametine döndüğü sırada kontrolden çıktı. Otomobil üst geçitteki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazanın ardından sürücü Peker, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Peker’in emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen araçta yara almadan kurtuldu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı Peker’e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak herhangi bir yarası olmayan kadın sürücü Peker, yakınlarına ait otomobile geçti. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli kesici aletlerle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ok gibi bariyerlere saplanan otomobili çıkarabildi.

