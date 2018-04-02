Oğuz İnan ile Kenan Dalkılıç'ın naaşları, törenle memleketlerine uğurlandı (2) - ZONGULDAK
- Şehitlerin Çaycuma Havaalanı'ndan uğurlanışı - Şehit yakınlarından detaylar - Şehit Kenan Dalkılıç'ın oğulları Tuna ile Kemal Dalkılıç'ın görüntüleriKarabük'te cezaevi nakil aracının devrilmesiYenice ilçesinde mahkum taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Oğuz İnan ile Kenan Dalkılıç'ın naaşları Çaycuma Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketlerine uğurlandı.Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköyü mevkisindeki ormanlık alanda dün cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçta bulunan biri rütbeli, 13 asker ile mahkum da yaralanmıştı.