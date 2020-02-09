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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi

Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi

Zbt araçlarının geçmesi

Komando Dolar Askeri Araç Hanlı 

-Ambulansın geçmesi
-Konvoysan görüntüler
-Durum:kafeden gönderildi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna tank, zpt ve komanda takviyesi gerçekleşti. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gelen askeri araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemleri altında geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna gitti. Karakola ulaşan 3 ambulans, tank, zpt ve komandalar burada konuşlandırıldı.
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