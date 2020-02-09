Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi

-Ambulansın geçmesi

-Konvoysan görüntüler

-Durum:kafeden gönderildi



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna tank, zpt ve komanda takviyesi gerçekleşti. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gelen askeri araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemleri altında geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna gitti. Karakola ulaşan 3 ambulans, tank, zpt ve komandalar burada konuşlandırıldı.



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