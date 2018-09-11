Oğullarının şehadet bayrağı hacı bayrağı oldu - GÜMÜŞHANE
- Baba Abdurrahim Tanış'ın misafirlerini karşılama detayları - Baba Tanış'ın açıklamaları ve duygusal anları - Şehidin bayrağının asıldığı evden ve babadan detaylarOğullarının şehadet bayrağı hacı bayrağı oldu - Şehit ailelerine sağlanan haktan yararlanarak hacca giden Gümüşhane li Tanış ailesi, misafirlerini oğullarının şehadetinde evlerine astıkları ve 10 ay boyunca hiç indirmedikleri Türk bayrağı ile karşılıyor - Baba Abdurrahim Tanış:"Orada oğluma özel dualar ettim"GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Şehit ailelerine sağlanan haktan yararlanarak gittikleri kutsal topraklardan dönen Gümüşhane li Tanış ailesi, misafirlerini oğullarının şehadetinde evlerine astıkları Türk bayrağı ile karşılıyor.Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis Abdulvahid Tanış, 6 Kasım 2017'de, kendisinin kullandığı 10 DP 401 plakalı otomobilin Kızıltepe - Nusaybin karayolunda şarampole devrilmesi sonucu şehit düştü. Gümüşhane li şehidin, Arzular Kabaköy beldesinde yaşayan babası Abdurrahim (59) ve annesi Hamide Tanış (56), oğullarının şehadetinin ardından şehit ailelerine tanınan hac kontenjanından yararlanabilmek için müftülüğe başvurdu.Tanış çifti, işlemleri tamamlandıktan sonra gittikleri kutsal topraklarda, hac vazifelerini yerine getirerek yurda döndü.Oğullarının şehadetinin ardından geçen 10 aylık sürede evlerine astıkları Türk bayrağını indirmeyen Tanış ailesi, aynı bayrakla şimdi ziyaretlerine gelen misafirlerini ağırlıyor.Abdurrahim Tanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladını kaybetmenin acısını yaşadığını, oğlu Abdülvahid'in şehit düştüğünde henüz 3 aylık evli olduğunu söyledi.
İlk defa hac ibadeti için yurt dışına çıktıklarını kaydeden Tanış, "Biz orada herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Yaşlılar zorlanıyor. Daha önce yurt dışına çıkmamış olmama rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadık." ifadesini kullandı. - "Arafat'ta herkes için dua ettim"Tanış, kutsal topraklarda manevi iklimin kendisini çok etkilediğine dikkati çekerek, duaların kabul olduğu Arafat'ta herkes için dua ettiğini söyledi.
Tanış, "Orada oğluma özel dualar ettim. Bu imkanı bana sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Oğlum şehit olduğunda eve asılan bayrak hala yerinde duruyor. Ziyaretime gelenleri o bayrakla karşıladım." diye konuştu.