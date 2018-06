Oğullarına 14 yıllık şehitlik ünvanı verilmesini bekliyor Haberi

-Togay Gültekin’in mezarı

( ZONGULDAK -HD) - Gözü yaşlı anne baba Cumhurbaşkanı’ndan yardım istedi ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Metin ve Gülten Gültekin çifti 14 yıl önce vatani görevini yaparken hayatını kaybeden oğulları Togay’a şehitlik ünvanının verilmesini istedi. 2003 yılında er olarak Edirne Süloğlu Mekanize Piyade Tugayı’na vatani görevini yapmak için giden Togay Gültekin yaklaşık 9 ay sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul GATA’ya kaldırılan Gültekin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 22 Mart 2014 yılında vefat eden ve Ereğli ilçesinde aile mezarlığına defnedilen Togay için ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Baba Metin Gültekin oğullarının şehit sayılması için Türkiye’de açtıkları davayı kaybedince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gittiklerini ve 2016 yılında davanın kendi lehlerine sonuçlandığını söyledi.



Baba Metin Gültekin “2003 yılında oğlumu sağa salim askere gönderdim. Orada rahatsızlanıp mikrop kapmış. 2004’de vefat etti. Edirne Süloğlu’nda askerlik yapıyordu. Orada bitkisel hayata girince İstanbul GATA’ya getirmişler. Sonra karaciğer nakli dediler. Burada evimi falan sattım, çocuğumun tedavisi için. Sonra bir hafta yaşadıktan sonra vefat etti, burada defnettik. Sonra yargıya gittik, Türkiye’de ki yargıda çocuğumuz suçlu bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine verdik. Orada davamız 7-8 sene sürdü. Kazandık davayı. Geldik burada iki seneden beri herhangi bir netice alamadık. Tazminat davasını devletimiz kabul etti, Allah razı olsun ama şuanda netice alamıyoruz. Davamızın bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Çocuğumuzun şehitliğini istiyorum. Askerdi, sivil değildi. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. 14 seneden beri her gün çocuğumuzun başına dua etmeye geliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Başka diyecek bir şey bulamıyorum, yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

14 yıldır her gün oğlunun mezarı başına gelerek dua edip ağladığını anlatan anne Gülten Gültekin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan seslerini duyup oğluna şehitlik ünvanının verilmesini sağlamasını istedi. Anne Gültekin konuşmasında şunları söyledi; “Her gün mezarlığa geliyorum oğlumun yanına, ağlıyorum. İlaçlar ile ayakta duruyorum. Sabah, akşam, öğlen ilaç kullanıyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çocuğumun sıhhatini istiyorum, ‘asker benim, gazi benim, şehitler benim’ diyordu. Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, çocuğumun şehitliğini istiyorum. İki senedir kâğıtlarımız yargıda. Onaylamıyorlar. Cumhurbaşkanım rica ediyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Çocuğumun rahat yatması için şehitliğini istiyorum. Sesimi duysun. Biz ona sesimizi duyuramadık o bizim sesimizi duysun. Tek isteğim bu.” Oğullarının mezarı başında dua edip ağlayan acılı anne ve baba 14 yılda çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek, verdikleri hukuk mücadelesi sırasında yorulduklarını anlattı.