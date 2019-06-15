Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oğulları tarafından sokağa atılan anne babanın gözyaşları

Oğulları tarafından sokağa atılan anne babanın gözyaşları

Karı kocanın inşaatta kalması

Alışkanlık Babalar Günü Televizyon Polis Ekipleri Yaşlı Çift 

-Kaldıkları yerden genel ve detay görüntü
-Baba ile röp
-Babanın ağlaması
-Anne ile röp
-Anne ve babadan genel detay
-Annenin ağlaması
-İnşattan genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'da oğulları tarafından sokağa atıldıktan sonra bir inşaatın giriş katına yerleşip burada kalan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana'da oğlu tarafından sokağa atıldıktan sonra bir inşaatın giriş katına yerleşip burada kalan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Merkez Seyhan ilçesinde ilk eşi hayatını kaybeden Celal Soykuzugüdenli (63) Rahime Soykuzugüdenli (63) ile evlendi. Bu evlilikten bir erkek çocukları oldu. Çift yaşlanıp beyin damarlarında tıkanıklık meydana gelip yürümekte güçlük çekmeye başlayınca tek evladı olan E.S.'nin yanına yerleşti. Ancak burada kalmaya başlayan çift gelinlerinin kendilerine kötü davrandığını söyleyip, oğullarından yardım istedi. Kendilerini evde istemeyen oğullarına da kızan yaşlı çift, eşyalarını bir kamyonete yükleyerek Seyhan ilçesi'nde bulunan inşaat halindeki bir apartmanın giriş katına sığındı. Burada yaşamaya başlayan çifti gören çevre esnafı yardıma koştu. Soykuzugüdenli çiftine yiyecek veren vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yürümekte zorluk çektiğini belirten baba Celal Soykuzugüdenli, öz oğlu ve gelini tarafından sokağa atıldığını söyleyerek, "Oğlumun hanımı çok konuşuyor yani çenesinden duramadık. Ne hizmet ediyor ne de bize bakıyor. Oğlumun hanımı ya evden git ya da buralarda durma dedi.
Oğlum hiç tepki vermedi yani gitmeyin falan demedi. Oğlum daha sonra televizyonu ve evin diğer eşyalarını kırmaya çalıştı, bende eşime hadi kalk gidiyoruz dedim. Bu inşaatta kalıyoruz zor durumdayız, gereken yerlere başvurduk ama bir şey çıkmadı. Biz babalar gününü hiç görmedik. Gençler akıllarını başlarına alsınlar kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar en önemlisi ise anne ve babalarına sahip çıksınlar. Konuşacağım çok şey var ama konuşamıyorum boğazıma düğümleniyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Soykuzugüdenli ise, "Ne yapalım, bizim Allah’tan başka kimsemiz yok. Kimse sahip çıkmadı kapının dışına konulduk. Bu yaşımda bu duruma düştük üzüntüden ağlıyorum. Gelinim bizi istemedi bir bardak suyu getirip masamıza koymadı. Her şeyimi ben yapıyorum bulaşığıma kadar ben yıkıyordum. Çok zorumuza gidiyor geceleri hiç uyuyamıyorum" diye gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirdi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı