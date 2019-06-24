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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Oğulbeyli 7. Bahar Şenliği - AFYONKARAHİSAR İzle

Oğulbeyli 7. Bahar Şenliği - AFYONKARAHİSAR İzle

- Oğulbeyli 7. Bahar Şenliği - Şenlikten görüntü, - Çocuklara palyaço ve yüz boyama etkinliği - Kurulan parkta çocukların eğlenmesi - Halat çekme yarışması, - Oğulbeyli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talat Şen'le röportaj - Köy Muhtarı Mahir Sarıkaya'yla röportajOğulbeyli 7. Bahar ŞenliğiAFYONKARAHİSAR (AA) - İhsaniye'de Oğulbeyli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 7. Bahar Şenliği düzenlendi.
Oğulbeyli köy meydanında düzenlenen bahar şenliğine, İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya ve Afyonkarahisar 'dan çok sayıda misafir katıldı.
Şenlik kapsamında ilk önce, mezarlık ziyareti yapan Oğulbeyliler, daha sonra mevlit programı düzenledi.
Akabinde, köy meydanında kadınlar ve erkekler kategorilerinde ip çekme ve yumurta yarışmaları yapıldı. Küçük çocuklar içinde palyaço gösterisi ve oyun alanları oluşturulan şenlikte köylüler, keyifli vakit geçirdi.Oğulbeyli Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'da yaşamasına rağmen köylerini çok sevdiğini söyledi.

Köyünü her vakit yakından izlemeye çalıştığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:"7'incisini düzenlediğimiz geleneksel şenliğimizde, amacımız Oğulbeyli köyümüzde birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Ayrıca, köyümüzü gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın sevdirmek istiyoruz. Bunun dışında, bu organizasyonda köyümüzün ihtiyacı olan her türlü faaliyete destek vermeye çalışıyoruz. Bu güzel şenliğin düzenlemesinde destek veren bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz." - "Güzel ve mutlu bir günün keyfini çıkarıyoruz"Köy Muhtarı Mahir Sarıkaya da Oğulbeyli 7. Bahar Şenliğinin geleneksel hale getirildiğini belirterek, etkinliklerine İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya ve Afyonkarahisar 'ın çeşitli yerlerinden yaklaşık 2 bin civarında insanın geldiğini vurguladı.Şenliğin birlik ve beraberliğe büyük katkı sağladığına dikkat çeken Sarıkaya, "Bunun dışında şenliğimizde farklı etkinliklerimizde var. Büyüklerimiz ve küçük çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi için çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Yarışmalarda dereceye giren arkadaşlarımıza ve çocuklarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Güzel ve mutlu bir günün keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.
Köy sakinlerinden Mehmet Şahin de geleneksel şenliklerinin Oğulbeyli köyünün gelişmesine ve yeni nesillerinin bir biriyle kaynaşmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yumurta Mezarlık Ziyareti Küçük Çocuk Karahisar Bahar Şenliği 

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