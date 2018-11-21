Öğretmenlerine mektup gönderdiler - DİYARBAKIR

- 24 Kasım Öğretmenleri Günü - PTT standı önündeki öğrenciler - Öğrencilerin elindeki mektuplar - Mektupları atmaları - Sur İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ruhi Bal'ın konuşması - Diyarbakır PTT Başmüdürü Mahmut Paşalıoğlu'nun konuşması - Öğrencilerin konuşmasıÖğretmenlerine mektup gönderdiler - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenleri Günü dolayısıyla öğretmenlerine yazdıkları mektupları yolladıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenleri Günü dolayısıyla öğretmenlerine yazdıkları mektupları gönderdi.Merkez Sur ilçesindeki okullarda okuyan öğrenciler tarihi Ulu Cami önünde kurulan PTT standı aracılığıyla öğretmenlerine mektup yolladı. Ardından öğrencilere PTT Pul Müzesi'nde sergilenen pullar hakkında bilgi içeren kitap hediye edildi.Sur İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ruhi Bal yaptığı açıklamada, öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.
Geleceği inşa eden mühendislerin öğretmenler olduğunu belirten Bal, bir ülkenin gelişmişliğini eğitime verilen değer ile ölçüldüğünü aktardı.Öğretmenlere verilen değerin geleceği çözümlediğini aktaran Bal, "Eğitim her şeyin çözümü için gerekli ve yeterli etkinliktir." dedi. - Öğretmenlere yüzde 30 indirim Diyarbakır PTT Başmüdürü Mahmut Paşalıoğlu, öğrencilere mektup yazma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Yaklaşık 100 öğrencinin yazdığı mektubu 24 Kasım'da öğretmenlere ulaştıracağız. 5 - 30 Kasım'da emekli öğretmenler dahil olmak üzere posta gönderim işlemlerine yüzde 30 indirim yaptık." ifadesini kullandı.Öğrencilerden Sudenaz Kama mektubunda öğretmenlerin kendilerine verdiği emek dolayısıyla teşekkür ettiğini söyledi.
Ceren Birecik ise 4 yıl boyunca birlikte olduğu öğretmenine yaşadığı güzel anıları aktardığını belirterek, öğretmenini çok sevdiğini vurguladı.Etkinliğe, Sur Belediye Başkan Yardımcısı Ensari Erden, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Dervişoğlu da katıldı.