Öğretmenlerin hazırladığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü Haberi



- Balıkesir’in Havran ilçesinde, 8 Eylül Ortaokulu'nca hazırlanan "Benim Adım Öğretmen" isimli klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye’nin bir çok yerinden Havran’a gelen öğretmenler şehit öğretmenleri de kliplerinde andı. Havran ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden 8 Eylül Ortaokulu’nun öğretmenler günü sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan klipte seslendirilen Benim Adım Öğretmen isimli şarkı büyük beneğin topladı. Klipte ilk olarak Edremit’te okuyan ve Batman’da terör saldırısında şehit olan Aybüke öğretmen ve diğer şehit öğretmenlere de yer verildi.

Havran ilçesinin çeşitli mekanlarında çekimleri yapılan klibe Türkiye’nin bir çok yerinden solist ve müzisyen olarak öğretmenler destek verdi. Sosyal medyada yayınlanan klip kısa sürede yaklaşık on bin kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. (EME-MŞ)

