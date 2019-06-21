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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenleri taşıyan servis devrildi, çok sayıda yaralı

Öğretmenleri taşıyan servis devrildi, çok sayıda yaralı

Olay yeri

Polis Hastane Jandarma Öğretmenler Öğretmen 

-Yaralılar
-Detaylar

( DENİZLİ - 2) DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis midibüsü devrildi. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Kaza Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı yolunda meydana geldi. Mesleki eğitim için milli park gelen öğretmenleri taşıyan 20 S 0655 plakalı midibüs, fren sisteminin kilitlenmesinden dolayı devrildi. Olay yerine İtfaiye, Afad, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevki sürüyor.
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