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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenlerden oluşan koro konser verdi - NİĞDE

Öğretmenlerden oluşan koro konser verdi - NİĞDE

- Grup 7 İklimin konser öncesi çalışmalarından detay - Grubun şarkıları seslendirmesinden detay - Şarkılara ışık yakarak eşlik edenlerden detay - Grup Şefi Hayri Yıldız'ın konuşması - Öğretmenler ile röportajÖğretmenlerden oluşan koro konser verdiNİĞDE (AA) - Niğde 'de öğretmenlerden oluşan koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi. Niğde Kültür Merkezi'ndeki programda 1970 ve 1980'li yılların kıyafetlerini giyerek sahne alan "Grup 7 İklim" adlı tamamı öğretmenlerden oluşan koro, dönemin bilinen şarkılarını seslendirdi.30 şarkı seslendiren grup, performanslarıyla büyük beğeni topladı.Grup Şefi Hayri Yıldız, yaptığı konuşmada, 70'leri ve 80'leri canlandırmak, nostalji yapmak ve öğretmenleri anmak için bu programı hazırladıklarını belirterek,"Yaklaşık 5 aydır hazırlık çalışması yaptık. 30 şarkıdan oluşan bir repertuvar hazırladık. Kostümlerimiz özel diktirdik. 70'ler ve 80'lere ait bir kostüm. Şarkılar özel, sahne özel. Hazırladığımız konseptte 70'ler ve 80'leri anlatmak istiyoruz, bir özlem var o dönemlere biz de bire bir hazırladık." diye konuştu.
Konsere Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, çok sayıda öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmenler Öğretmen Forma Konsept Nostalji 

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