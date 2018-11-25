Öğretmenlerden öğretmenlere müzik ziyafeti

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibi tarafından bir araya getirilen müzik öğretmenleri meslektaşları için konser verdi. İl Kültür Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle verilen konserde 70’ler 80’ler rüzgarı esti. Hayri Yıldız şefliğinde 14 müzik öğretmeninden oluşan 7 İklim Gurubu 70’li ve 80’li yıllarda popüler olan 30 şarkı seslendirdi. Sadece şarkılarla değil kostümleri ve sahne dekoruyla da o yıllara konuklarını götüren ekip izleyicilerden büyük alkış aldı. ‘70’ler ve 80’ler Konseri’ düzenleyen 7 İklim Grubu’nun 5 aydır bu konsere hazırlandığını söyleyen Şef Hayri Yıldız ; ‘’ Öğretmenlerden oluşan 7 İklim Grubu olarak aylardır bu hazırlığı yapıyoruz. Hem 70’leri hem 80’leri canlandırmak hem nostalji yapmak hem de öğretmenleri anmak için yaptık bu programı. Biz bu hazırladığımız konseptte 70’leri ve 80’leri anlatmak istiyoruz. Bir özlem var zaten 70’lere ve 80’lere dolayısıyla biz hem orkestra olarak hem orkestra olarak hem konsept olarak hem kıyafetler olarak hem de eserler olarak birebir 70’li ve 80’li yılları hazırladık. 5 aydır bu süreç için çalışıyoruz 30 şarkıdan oluşan bir repertuar hazırladık. Bütün şarkılar özel, sahne özel , düzenlemeler özel inşallah bugün akşam gelen misafirleri mahcup etmeyeceğiz hem biz eğleneceğiz hem de onları eğlendireceğiz.’’ dedi.

Grup gitaristi Barış Ataseven ise ; ‘’ 1 yıldan sonra farklı bir konseptle konser vereceğiz. Çok heyecanlıyız. Çok hazırlandık emek verdik uğraştık hepimiz. İnşallah güzel bir konser olur gelenler mutlu olurlar.’’ dedi.

Solist Seber Aksoy ise ; ‘’ 1 yıldır kurulu bir ekibiz biz çok mutluyuz çok heyecanla hazırlandık. Sahnesinden kıyafetlere kadar en ince ayrıntısına kadar düşündük gerçekten o yıllara döndük çok heyecanla bekliyoruz konseri.’’ dedi.

İzleyiciler ise şarkılarla, sahne dekoru ve kostümlerle geçmişe yolculuk yaptıklarını söylediler.

