Öğretmenlerden Öğretmenler Günü'ne özel klip İzle



- Kırklareli’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına, öğretmenler yaklaşık 20 gün süren bir çalışma ile klip hazırladı. Kırklareli İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında klip hazırladı. Öğretmenlerin bulunduğu klip, yaklaşık 20 gün süren sıkı bir çalışma ile hazırlandı. Klipte bulunan öğretmenler, öğretmenler mesleği ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirtti.

Klipte görev alan idareci ve öğretmenler, öğretmenliği şu şekilde anlattı: “Öğretmenlik, uzun yıllar sonra bile öğrencileri tarafından hatırlanmaktır. Geçmişi öğretmek, geleceği kurmaktır. Hoşgörüyü, saygıyı, sevgiyi, sabrı ve vicdanı paylaşmaktır. Öğrenirken öğretebilmek ömür boyu öğrenci kalabilmektir. Öğrencinin gözündeki ışığı görebilmektir. Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmektir. Öğrencinin gülüşüne düşen ilk cemredir. Anne baba şefkatinden sonraki ilk duraktır. Yetiştirdiği öğrenci kadar ömrünün uzun olması demektir. Eserine değer biçilemeyecek tek meslektir. Her girdiği sınıfta onlarca evladının olduğunu bilmektir. Kendisinden çok öğrencisini düşünmektir. Gün yüzüne çıkmamış cevheri açığa çıkarmak ve onu işlemektir. Kendisine bir harf öğretene köle olmayı göze alacak kadar değerli, peygamberlik mesleği kabul edilecek kadar yüksek ruhtur. Kendini tüketmekle birlikte yeniden gençleşmektir. Çocukların gözlerindeki ışıkla yarını aydınlatabilmektir.”



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