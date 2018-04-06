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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenlerden ‘Afrin’ marşı İzle

Öğretmenlerden ‘Afrin’ marşı İzle

ÖĞRETMENLER TARAFINDAN SÖYLENEN AFRİN MARŞI

( NEVŞEHİR -ÖZEL-HD)- Öğretmenler kendileri yazdıkları Afrin marşını söyledi NEVŞEHİR

Sosyal Medya Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen 


- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu öğretmenleri kendiler yazmış oldukları ‘Afrin’ marşını seslendirdi. Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Atatürk İlkokulu öğretmenleri tarafından müzik öğretmeni Servet Yıldız tarafından yazıp bestelenen Afrin marşını seslendirdi. Müzik öğretmeni Servet Yıldız tarafından yaklaşık 1 ay içerisinde bestelenen Afrin marşını yine ilkokul öğretmenleri Hatice Yurdusev, Muharrem Yüksel, Cengiz Doğan, Ceylan Güçlü, Ahmet Çatkın ve Volkan Korkmaz tarafından seslendirildi. Öğretmenler tarafından bestelenip seslendirilen Afrin marşı sosyal medya hesaplarından kısa sürede büyük beğeni aldı.
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