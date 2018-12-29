Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenler ve öğrenciler sokak hayvanları için seferber oldu

Öğretmenler ve öğrenciler sokak hayvanları için seferber oldu

öğrencilerden görüntü

Öğretmenler Kış Mevsimi Okul Müdürü Öğrenciler Sokak Hayvanları 

-sokak hayvanları için yapılan yuvalar ve yemliklerden görüntü
-okul müdürü Muharrem Olukçu’nun açıklamaları
-detaylar

( ÇORUM ) - Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencileri sokak hayvanları için 1 ton yem ve mama aldı ÇORUM

- Çorum’da Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için seferber oldu. Okul öğretmenlerinin öncülüğünde “Onlar bize emanet” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve velilerinde destekleriyle sokak hayvanları için 1 ton yem ve mama alındı. Okul öğrencileri pet şişelerden yaptıkları kaplar yem doldurarak okul çevresinde bulunan parklar ve ağaçlara astı. Proje hakkında bilgi veren Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Müdürü Muharrem Olukçu, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarını düşünen okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından bir kampanya başlatıldığını belirterek, “Okulda toplanan bağışlarla birlikte 1 ton yem aldılar. Ayrıca kuşlar içinde pet şişelerden yemlikler yaparak çevredeki ağaçlara asılarak kuşlarında aç kalmaması için böyle bir proje başlattılar. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Okul öğrencilerinden Yaren keçeli, kış mevsimi olduğu için sokak hayvanlarını düşünerek kuşlara yuvalar yaptıklarını söyledi.

İrem Kabasakal adlı öğrenci ise, pet şişelerden kuşlara yuva yapma fikrini kendilerine öğretmenlerinin söylediğini kaydederek, “Bu sayede kuşlar hem yuva bulmuş olacak hem de rahatça yemlerini yiyebilecekler. Kış şartları onları zorluyor. Onların artık yuvası ve yiyecek yemleri var. İnşallah başka insanlarda yapar. Tabi bunu yaparken ağaçlara zarar vermesinler” ifadelerini kullandı. Nehir Ilıman adlı öğrenci ise, insanlar gibi hayvanlarında yaşam hakkının bulunduğunu ifade ederek, “Biliyorsunuz dünyada insanlar ve hayvanlar ölüyor. Bence her ağaca bunlardan asılsa kuşlar daha rahat yaşayabilir. Herkes bunu yapabilir. Evinin bahçesindeki ağaçlara herkes sokak hayvanları için yem bırakabilir” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı